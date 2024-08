Giovane travolto a Mondello da minivan, pirata della strada in fuga

Un ragazzo di 16 anni, figlio di un medico che in passato è stato primario dell’ospedale Villa Sofia, è stato investito nella notte tra domenica e lunedì a Mondello da un minivan che è fuggito via senza prestare soccorso. L’incidente è avvenuto in viale delle Palme, nei pressi di via Principessa Mafalda.

I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al giovane per poi trasportarlo d’urgenza al Trauma Center di Villa Sofia dove è arrivato in codice rosso. Gli agenti della polizia municipale, analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, avrebbero già individuato il mezzo, un minivan nero preso a noleggio. Alcuni testimoni sarebbero riusciti ad annotare una parte della targa. Il ragazzo è stato sottoposto a tre interventi chirurgici ed è tenuto in osservazione, ma i medici hanno sciolto la prognosi ritenendolo fuori pericolo di vita.

Gli agenti della municipale hanno sequestrato il motorino del giovane per le indagini e stanno lavorando per rintracciare il pirata della strada, che rischia ora una denuncia per omissione di soccorso.