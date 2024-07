Fiammata la travolge mentre accende il barbecue, la donna è morta

Favara è in lutto per la scomparsa di Rosalia Cancemi, 49 anni, conosciuta da tutti come “Lia”, la donna rimasta gravemente ustionata il 30 giugno scorso mentre cercava di accendere un barbecue nel giardino della sua abitazione in via Capitano Callea. La signora Cancemi era stata investita da una fiammata di ritorno, alimentata anche dal vento, mentre utilizzava del liquido infiammabile per accendere il carbone.

Le gravissime ustioni riportate al volto e al torace avevano richiesto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso presso il Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Qui la donna ha lottato per un mese tra la vita e la morte, assistita amorevolmente dai familiari e dal personale sanitario, ma alla fine il suo cuore non ha retto ed è deceduta.

La notizia della scomparsa di Lia ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Favara, dove la 49enne era molto conosciuta e stimata. La sua tragica morte lascia nel dolore il marito e i figli, oltre ai parenti e gli amici che speravano in un miracoloso recupero.