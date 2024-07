La notte con gli amici e lo schianto, muore a 26 anni Alessandro Scalzo

Alessandro Scalzo, 26 anni, figlio del noto fioraio Eugenio Scalzo, è tragicamente deceduto questa mattina in un incidente stradale a Milazzo. Il giovane stava tornando a casa a bordo della sua moto Benelli Trk quando, arrivato all’altezza del semaforo di San Giovanni, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’impatto è stato violentissimo e Alessandro è stato sbalzato dalla moto, morendo sul colpo.

Le indagini in corso

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino. Alessandro stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata con amici all’Horizon. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti, che dovranno accertare le cause della perdita di controllo della moto. Il magistrato di turno potrebbe disporre l’autopsia sul corpo del ragazzo.

Una giovane vita spezzata

Alessandro Scalzo era molto conosciuto e benvoluto a Milazzo. Lavorava su una nave della compagnia Caronte & Tourist. Sul luogo dell’incidente si sono radunati numerosi amici del ragazzo in lacrime. La strada è rimasta bloccata per ore per consentire i rilievi.