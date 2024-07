Tragico incidente nella notte a Milazzo, è morto un 26enne

Nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 luglio si è verificato un drammatico incidente stradale a Milazzo, in provincia di Messina, costato la vita ad un giovane di 26 anni. Il sinistro è avvenuto intorno alle 4 del mattino nei pressi dello svincolo di Piazza XXV Aprile, all’altezza del semaforo di San Giovanni.

La vittima, un ragazzo del posto, stava facendo rientro a casa dopo aver trascorso la serata con amici all’Horizon, noto locale della zona. Il 26enne viaggiava a bordo di una motocicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, ne avrebbe perso il controllo andando a schiantarsi contro un palo della luce per poi finire rovinosamente sull’asfalto. Il mezzo a due ruote è invece scivolato più avanti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Giunti anche i soccorsi del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del centauro.