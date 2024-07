Tenta di salvare tre donne in mare, muore 70enne siciliano

Un uomo di 70 anni, originario di Siracusa, è deceduto a Marina di Priolo, nel Siracusano, per tentare di salvare 3 donne che per il mare mosso non riuscivano a tornare a riva.

Secondo una prima ricostruzione, dopo la richiesta di aiuto delle bagnanti il 70enne ed una altra persona si sono gettati in acqua ma il pensionato non ce l’ha fatta ed è annegato. Inutili i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita mentre le tre donne si sono salvate. Sul caso, sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri che stanno raccogliendo alcune testimonianze per provare a fare luce sulla vicenda.