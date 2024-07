Questa isola siciliana è la seconda più bella del mondo, il paradiso è qui

La Spiaggia dei Conigli di Lampedusa è la spiaggia italiana più bella del mondo! Questo è quanto emerge dalla speciale classifica stilata da TripAdvisor, la piattaforma di recensioni turistiche più utilizzata al mondo.

Nella lista delle spiagge più belle del pianeta, la Spiaggia dei Conigli si piazza al secondo posto assoluto, subito dopo Praia da Falésia in Portogallo e davanti a famose spiagge tropicali come Baia do Sancho in Brasile e Eagle Beach alle Antille Olandesi.

Si tratta di un risultato straordinario per la Sicilia e per l’Italia intera, di cui andare fieri. La Spiaggia dei Conigli è una perla naturalistica incontaminata, situata nell’estrema punta sud-occidentale dell’isola di Lampedusa, all’interno dell’omonima Riserva Naturale.

Il suo nome deriva dalle numerose tartarughe caretta caretta che la scelgono per deporre le uova. Ma sono soprattutto le sue acque cristalline, dal colore azzurro intenso, e la sabbia finissima e bianchissima, a incantare i visitatori. Un paradiso terrestre che lascia senza fiato.

Per preservare questo angolo di natura incontaminata, l’accesso alla Spiaggia dei Conigli è contingentato e avviene su prenotazione, in due turni giornalieri di mattina e pomeriggio, per un massimo di 550 persone a turno. Bisogna arrivare muniti di acqua e protezioni solari, perché il caldo può farsi intenso.

Dopo aver percorso a piedi gli 800 metri di sentiero nella riserva, ci si trova catapultati in questa meraviglia della natura, dove la sabbia sembra far da tappeto a un mare dalle mille sfumature di blu. Ne vale assolutamente la pena!

Ma Lampedusa non è solo la Spiaggia dei Conigli. L’intera isola è un concentrato di natura, mare cristallino e paesaggi mozzafiato. Oltre alla Guitgia, la spiaggia vicino al paese, meritano una visita la spettacolare Cala Croce, Cala Pulcino, Cala Creta, Cala Galera e Cala Greca.

Gli amanti delle immersioni troveranno a Lampedusa un vero paradiso subacqueo, con fondali ricchissimi di flora e fauna marina. Il mare limpido e trasparente permette di ammirare le bellezze sottomarine anche con maschera e boccaglio. I diving center dell’isola propongono immersioni adatte sia ai principianti che agli esperti.

Oltre al mare, Lampedusa regala scorci naturali unici anche sulla terraferma. Da non perdere una visita al faro di Capo Grecale, la Porta d’Europa, scultura che segna il punto più a Sud d’Europa, la Cava di pietra e il Santuario della Madonna di Porto Salvo.

Per conoscere a fondo l’isola, salire su una barca e costeggiare le sue scogliere è l’ideale. Si incontreranno baie e cale solitarie raggiungibili solo dal mare, per una vera immersione nella natura incontaminata.

Infine, una tappa imprescindibile per chi visita Lampedusa è il Centro Recupero Tartarughe Marine, gestito dal WWF. Qui ogni anno vengono salvate e curate 500 tartarughe caretta caretta. Un’eccellenza italiana per la salvaguardia ambientale e la conservazione della biodiversità.

Lampedusa è una perla di rara bellezza, ancora selvaggia, dove il turismo non ha snaturato la natura. Un’isola che regala emozioni uniche, tra mare cristallino, spiagge bianche e una natura rigogliosa. Un angolo d’Italia ancora incontaminato che merita di essere vissuto con rispetto e meraviglia.