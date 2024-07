Donna si toglie la vita lanciandosi dal quarto piano

Una donna di 56 anni si è tolta la vita questa mattina a Siracusa, lanciandosi nel vuoto dalla finestra del suo appartamento situato al quarto piano di un condominio in via Vanvitelli.

La tragedia si è consumata intorno alle 8, quando la donna, subito dopo essere uscita di casa, si è lanciata nel vuoto. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, che hanno allertato i soccorsi. Purtroppo per la 56enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ha avviato le indagini per ricostruire le dinamiche e le possibili cause del gesto estremo della donna. Gli investigatori al momento non escludono alcuna ipotesi.