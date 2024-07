Tragico incidente in galleria sull’A18 Messina-Catania: un morto e un ferito

Grave incidente stradale questa mattina sull’autostrada A18 Messina-Catania, all’interno della galleria Sant’Alessio nel territorio di Forza d’Agrò. Nel tamponamento tra un autocarro, un’auto e un furgoncino, ha perso la vita il 58enne Carmelo Iannino, residente a Furci Siculo, che guidava il furgone Fiat.

Secondo una prima ricostruzione, il camion avrebbe improvvisamente rallentato a causa di un’avaria, venendo tamponato dalle auto che sopraggiungevano. Nell’impatto violentissimo, il furgoncino condotto da Iannino è stato completamente distrutto. I sanitari giunti sul posto hanno trasportato l’uomo d’urgenza al Policlinico di Messina, ma nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto poco dopo per le gravissime ferite riportate.

Un’altra persona è rimasta ferita nell’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Giardini Naxos, intervenuta assieme ai Vigili del Fuoco. La galleria è rimasta chiusa per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli incidentati, causando lunghe code sull’A18 fino a Taormina. La situazione è tornata alla normalità intorno alle ore 13.