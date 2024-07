Incidente in galleria sulla A18, un ferito grave

Grave incidente stradale questa mattina nella galleria Sant’Alessio sulla A18 Catania-Messina, in direzione Messina. Per cause ancora da accertare, un’auto e un van si sono violentemente scontrati all’interno del tunnel. Sul posto sono intervenuti prontamente la Polizia Stradale e i sanitari del 118, che hanno soccorso e trasportato in ospedale i feriti. Le condizioni più critiche sono quelle di uno dei conducenti, giudicato in gravi condizioni dai medici.

In azione anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Letojanni, che hanno lavorato per mettere in sicurezza la galleria ed estrarre i conducenti dalle lamiere contorte dei veicoli.

L’incidente ha causato lunghe code e disagi al traffico in direzione Messina, con ripercussioni fino all’area di Taormina. Gli agenti della Polizia Stradale sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.