Brucia la provincia di Palermo, vigili del fuoco e forestali impegnati su più fronti

PALERMO – Nelle ultime 48 ore la provincia di Palermo è stata interessata da diversi incendi che hanno richiesto l’intervento di vigili del fuoco e forestali. Le fiamme sono divampate in particolare a Gangi, a Partinico lungo la statale 115 in contrada Raccuglia nei pressi di un supermercato e nello spartitraffico dell’autostrada Palermo-Catania all’altezza di Villabate. Sulla statale Palermo-Sciacca si è incendiato un furgone con le fiamme che si sono propagate ad un vicino canneto. In questo caso sono intervenute le squadre dei pompieri di Palermo e Alcamo.

Complessivamente in Sicilia si registrano ben 19 roghi nelle ultime 48 ore. Sei incendi si sono verificati nell’agrigentino, tre nel catanese, uno a Caltanissetta, tre a Enna, due a Palermo, uno a Ragusa e tre a Trapani. Una situazione di emergenza che ha visto fortemente impegnate le squadre di vigili del fuoco e forestali in tutta l’isola.