Schianto sulla A18, 3 feriti: donna gravissima

Gravissimo incidente stradale sulla A18 con tre feriti tra cui una donna trasportata in ospedale in condizioni serie.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A18 Catania-Messina, nei pressi dell’uscita Fiumefreddo di Sicilia in direzione della città dello Stretto. Lo scontro ha coinvolto due auto e un mezzo pesante. Tre le persone rimaste ferite c’è una donna in gravissime condizioni trasporta in elisoccorso aell’ospedale Cannizzaro di Catania. Gli altri due feriti sono stati invece soccorsi dal personale del 118 per il trasporto al Pronto Soccorso.

Inizialmente, l’autostrada è stata chiusa al traffico in entrambi le direzioni per consentire le operazioni in totale sicurezza. Una volta giunto l’elisoccorso, il traffico veicolare è stato ripristinato.