Incidente in autostrada A18: 3 feriti, una donna grave

Ancora un incidente stradale, purtroppo grave, all’alba di oggi lunedì, nel tratto di autostrada tra Giarre e Acireale, al km 64, in direzione Catania. In collisone – per motivi in fase di accertamento – due vetture, una Fiat 500 e una Mercedes classe b. L’impatto tra le due auto è avvenuto attorno alle 4. Tre i feriti, due donne e un uomo, di cui una in gravi condizioni.

Soccorsi sul posto

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, la Polstrada per i rilievi e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto per le operazioni di messa in sicurezza. Rallentamenti si sono registrati stamane attorno alle 6.