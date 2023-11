Colpo degli spaccavetrine a Palermo: saccheggiata una pizzeria

Palermo – Nuovo colpo nella notte a Palermo ai danni di un’attività commerciale. Questa mattina all’alba, intorno alle 5, un giovane a volto scoperto ha mandato in frantumi la vetrina della pizzeria “Biga” in via Emerico Amari, nel pieno centro del capoluogo siciliano.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si è avvicinato al locale e ha preso a calci con violenza la porta a vetri, mandandola completamente in pezzi. Subito dopo è entrato nel negozio dirigendosi verso la cassa, che ha aperto rubando l’incasso. Il tutto è durato pochi minuti, dopodiché il ladro è fuggito via facendo perdere le proprie tracce.

L’allarme è stato dato dal titolare della pizzeria, che questa mattina arrivando sul posto per aprire l’attività ha trovato la vetrina distrutta e la cassa vuota. Immediata la chiamata al 112 per segnalare l’accaduto. Giunti sul luogo, i Carabinieri hanno acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza, che ha ripreso chiaramente tutte le fasi del furto. Le immagini permetteranno ora di identificare e rintracciare il responsabile.

Gli investigatori hanno anche sequestrato alcuni attrezzi da scasso abbandonati all’interno del locale, che il ladro avrebbe utilizzato per forzare la cassa e che potrebbero fornire utili impronte digitali per le indagini. Poco distante sono stati inoltre ritrovati i cassetti vuoti del registratore, gettati dal malvivente durante la fuga.