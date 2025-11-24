Colpo grosso nel Palermitano, vinti 200mila euro subito e una casa con VinciCasa

La fortuna bussa nelle Madonie. Nell’estrazione di venerdì 21 novembre è stata vinta una casa più 200.000 euro subito grazie a VinciCasa, il gioco di Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile. Il “5” è stato centrato a Gangi nel punto vendita Sisal Tabacchi situato in via Repubblica, 24. La combinazione vincente: 4, 9, 13, 27 e 34. Il titolare della vincita potrà scegliere la casa che desidera su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla.

Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 223 le case assegnate. Il premio di prima categoria – 5 numeri su 40 – è costituito da 500.000 euro, che sono così ripartiti: 200.000 euro corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo; la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.