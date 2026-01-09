Una strada per Biagio Conte, il missionario degli ultimi: cerimonia lunedì a Palermo

Palermo dedica una strada a Biagio Conte, tre anni dopo la sua morte. Lunedì 12 gennaio, alle 10 del mattino, un pezzo di via Tiro a Segno porterà il nome del missionario laico che ha dedicato la vita agli ultimi.
Il tratto che cambierà nome va da corso dei Mille a via Archirafi, proprio vicino ai posti dove fratel Biagio lavorava ogni giorno per chi non aveva niente. La cerimonia si farà in piazzetta Tiro a Segno e sarà il modo della città di dire grazie a chi non si è mai tirato indietro.
Ci saranno il sindaco Roberto Lagalla, il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo e il vicesindaco Giampiero Cannella, che si occupa anche della toponomastica. Con loro, i volontari della Missione Speranza e Carità, la realtà che Biagio Conte ha costruito dal nulla e che oggi continua ad aiutare migliaia di persone che hanno perso tutto.
Da lunedì il nome di fratel Biagio farà parte delle strade di Palermo, non solo sulla targa ma nella memoria di chi lo ha conosciuto e di chi verrà dopo. Un riconoscimento per un uomo che ha fatto dell’accoglienza e della solidarietà la sua missione, senza mai chiedere nulla in cambio.