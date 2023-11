Viene operato e muore poco dopo: scattano indagini

E’morto durante la degenza post-operatoria, a seguito di complicazioni. Tragedia all’ospedale “San Giovanni di Dio” dove ha perso la vita un pensionato settantatreenne di Agrigento.

Moglie e figli, ritenendo che sia stato vittima di un presunto caso di malasanità, hanno presentato una denuncia ai carabinieri. La Procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta, disponendo il sequestro della salma per procedere ad autopsia e l’acquisizione delle cartelle cliniche dell’anziano.

Il settantatreenne, pare, soffrisse di una patologia renale. Dopo il ricovero, i medici hanno deciso per un intervento chirurgico. Poi il trasferimento in Rianimazione e il decesso. Forse in seguito ad una emorragia.

La Procura, nelle prossime ore, non potrà che iscrivere nel registro degli indagati i medici e gli infermieri che si sono occupati del paziente, passaggi di rito, indispensabili anche a garanzia degli stessi sanitari a cui dovrà essere data la possibilità di partecipare all’irripetibile esame autoptico.