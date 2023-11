Esce da negozio e viene travolto: muore dopo 11 giorni di agonia

È morto oggi pomeriggio, dopo 11 giorni di agonia, Matteo Sanfilippo, l’89enne che lo scorso 3 novembre era stato investito in via Mattarella a Bagheria. L’uomo, residente a Porticello, era stato travolto da un furgone mentre attraversava sulle strisce pedonali, riportando gravissimi traumi.

L’incidente era avvenuto intorno alle 10:30 di venerdì 3 novembre. Sanfilippo, come faceva spesso, si era recato a piedi fino a Bagheria. Quella mattina un amico lo aveva accompagnato in macchina nella cittadina, da dove l’89enne era ripartito per fare ritorno a casa. Poco prima di mezzogiorno, dopo aver fatto una breve sosta in un negozio di elettronica, l’anziano aveva iniziato ad attraversare via Mattarella sulle strisce pedonali quando è stato centrato in pieno da un furgone.

L’impatto è stato violentissimo. Sanfilippo è finito sull’asfalto riportando un grave trauma cranico e la frattura del bacino e di alcune costole. L’autista del mezzo, un uomo di 45 anni, si è subito fermato per prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Sul posto è giunta poco dopo un’ambulanza del 118 che, valutate le condizioni critiche del ferito, lo ha trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Palermo in codice rosso. Qui i medici lo hanno ricoverato nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata. Nonostante le cure dei sanitari, il suo quadro clinico è rimasto estremamente grave a causa dei traumi riportati. Dopo 11 giorni di agonia, oggi il decesso. Lascia tre figli e la moglie, con cui viveva a Porticello.

La polizia municipale, arrivata sul luogo dell’incidente per i rilievi, ha posto sotto sequestro il furgone. Gli agenti dovranno accertare l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

Sanfilippo, originario proprio di Porticello, era molto conosciuto e benvoluto nella borgata marinara dove aveva vissuto per tutta la vita. Da giovane aveva fatto il pescatore, poi una volta in pensione non aveva perso l’abitudine di camminare molto. Nonostante l’età avanzata, amava infatti recarsi a piedi a Bagheria utilizzando i mezzi pubblici.