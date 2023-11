Ragazzino di 13 anni si suicida a Palermo: ipotesi bullismo

Palermo, 13 novembre 2023 – Un ragazzino di 13 anni si è suicidato sabato pomeriggio a Palermo. Il giovane, che frequentava la terza media in un istituto scolastico del capoluogo siciliano, è stato trovato morto dai genitori, che erano usciti di casa per pochi minuti.

Secondo le prime indagini dei carabinieri, il ragazzo sarebbe stato vittima di bullismo da parte dei compagni di classe. Lo deridevano. “Gay” gli avrebbero detto e scritto più volte.

I sanitari del 118 sono accorsi nella sua casa che si trova in un comune in provincia di Palermo, purtroppo però il ragazzo era già senza vita.

La notizia del suicidio ha sconvolto la comunità scolastica e l’intera città. La scuola ha sospeso le attività didattiche per due giorni e ha inviato una lettera ai genitori degli alunni per esprimere la propria vicinanza ai familiari della vittima. “Siamo profondamente addolorati per la tragica scomparsa del nostro alunno”, si legge nella lettera. “In questo momento di dolore, vogliamo esprimere la nostra vicinanza ai familiari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato”.

Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso per accertare le cause del suicidio. I militari stanno sentendo i compagni di classe del ragazzo e i familiari per ricostruire la dinamica dei fatti.