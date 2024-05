Misilmeri, investito ragazzino di 12 anni, è gravissimo

Tragedia a Misilmeri, in provincia di Palermo, dove un ragazzo di 12 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale dei Bambini dopo essere stato investito in pieno centro da un’auto guidata da un 27enne. L’incidente è avvenuto mentre il giovane si trovava a bordo di una mini moto. L’impatto con la vettura è stato violentissimo e la prognosi è riservata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza il 12enne in ospedale. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono affidate ai carabinieri, che hanno posto sotto sequestro l’auto del giovane investitore. Quest’ultimo, stando ai test effettuati, non era sotto effetto di alcool o droghe al momento dello scontro, apparso del tutto fortuito ai presenti. Una vera tragedia per il piccolo centro siciliano.