Ucciso siciliano in Germania, killer forse partito dalla Sicilia

Un omicidio scuote la comunità degli emigrati siciliani in Germania. Pino Sambito, 57enne originario di Palma di Montechiaro ma da anni residente a Ludwigshafen am Rhein, è stato ucciso all’interno del suo bar con diverse coltellate alla gola e al corpo.

I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 57enne. Sambito è spirato poco dopo essere arrivato in ospedale, a causa della gravità delle ferite riportate.

Le indagini condotte dalla polizia tedesca, anche attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza, puntano verso un omicidio su commissione. L’assassino, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe arrivato appositamente dalla Sicilia per compiere il delitto e poi rapidamente ripartito subito dopo.

Gli investigatori starebbero cercando in particolare un uomo, descritto come un trentenne di origini siciliane, ripreso nei pressi del bar della vittima prima e dopo l’omicidio. L’ipotesi è che possa trattarsi di un sicario ingaggiato per regolare i conti con Sambito.

Le cause che hanno portato all’uccisione del 57enne sono comunque ancora tutte da chiarire. La pista più accreditata al momento è quella di dissidi privati o legati ad affari loschi, anche se gli inquirenti non escludono altre possibilità.