Rissa (e forse spari) davanti alla discoteca a Palermo, caos in via Cavour: interviene la polizia

Momenti di forte tensione nel cuore della movida palermitana. Intorno alle tre di notte, un violento diverbio è esploso in via Cavour, proprio davanti all’ingresso della discoteca Zaya. Secondo le prime testimonianze, la scintilla sarebbe scoccata dopo il rifiuto da parte del personale di sicurezza di far accedere un gruppo di giovani al locale.

Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti, scatenando un parapiglia che ha richiesto l’intervento immediato di diverse pattuglie della Polizia di Stato. Nonostante le voci circolate con insistenza tra i presenti riguardo all’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco, la Questura, al momento, non ha trovato riscontri oggettivi e non conferma questa versione dei fatti.

Gli agenti hanno lavorato a lungo per riportare la calma e identificare i soggetti coinvolti. Sono ora in corso le indagini, anche attraverso la visione delle telecamere di sorveglianza della zona, per ricostruire l’esatta dinamica della rissa e accertare le responsabilità.