Cronaca

Orrore in Sicilia, cadavere carbonizzato dentro auto incendiata: forse è un giovane di 35 anni

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Orrore in Sicilia. Un cadavere carbonizzato è stato trovato in contrada San Demetrio, in territorio di Carlentini, all’interno di un’auto bruciata, successivamente posta sotto sequestro per gli approfondimenti del caso. Secondo quanto trapela, potrebbe trattarsi di Salvatore Privitera, un 35enne catanese di cui si erano perse le tracce da circa un giorno.

Sul posto sono presenti il medico legale, i carabinieri del comando di Augusta e del reparto scientifico del comando provinciale di Catania, allertati dai parenti. La vettura, una Volkswagen T-Roc, sarebbe stata individuata dai familiari dell’uomo scomparso grazie al localizzatore satellitare. Gli investigatori, dai primi rilievi, dubitano che l’uomo possa essersi tolto la vita, ma le cause del decesso sono ancora da chiarire.

