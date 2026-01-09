Tragedia in Germania, padre, madre e bimbo siciliani morti nell’esplosione della casa

Il sindaco di Castellammare del Golfo Giuseppe Fausto, a titolo personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità di Castellammare del Golfo, manifesta profondo cordoglio per la tragica e improvvisa perdita di Francesco Liparoto, Nancy Garraca e del loro figlio di sei anni, Bryan, deceduti nel crollo della loro casa verificatosi giovedì mattina ad Albstadt, in Germania, probabilmente a seguito di una fuga di gas.

Francesco risiedeva in Germania da circa dieci anni, dove aveva costruito insieme a Nancy una vita basata su lavoro, sacrifici e progetti per il futuro. Una giovane famiglia affiatata e ben integrata nella realtà locale: Francesco era impiegato presso un’azienda del settore vetrario, mentre il piccolo Bryan frequentava regolarmente la scuola. Niente faceva presagire un epilogo così tragico.

La tragedia ha scosso profondamente Castellammare del Golfo, città natale di Francesco, dove vivono i genitori e i fratelli e dove il rapporto con la comunità è sempre rimasto vivo: ad agosto la famiglia era in vacanza a Castellammare e a novembre era rientrata per festeggiare il compleanno del fratello minore di Francesco. In questo momento di immenso dolore, il primo cittadino esprime particolare vicinanza alla famiglia, sottolineando che uno dei fratelli di Francesco è attivamente coinvolto nella Consulta Giovanile comunale.

«Castellammare del Golfo – dichiara il sindaco Giuseppe Fausto – si stringe con affetto e profonda emozione ai familiari, condividendo un dolore lancinante per una perdita ingiusta, improvvisa e devastante, che ha stroncato tre giovani esistenze lasciando un vuoto incolmabile».

Una violenta esplosione ha completamente raso al suolo un edificio residenziale ad Albstadt-Tailfingen. La famiglia è stata estratte senza vita dalle macerie. L’abitazione è crollata a causa di un’esplosione di gas verificatasi nelle prime ore del mattino. Circa 200 operatori tra vigili del fuoco, personale sanitario e forze dell’ordine sono stati impegnati nelle complesse operazioni di soccorso. Le ricerche si sono rivelate particolarmente difficoltose poiché i detriti hanno dovuto essere rimossi con estrema cautela. Le indagini per accertare le cause dell’accaduto sono tuttora in corso.