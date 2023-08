Incidente frontale sulla Palermo-Sciacca, scontro tra due auto e feriti

Brutto incidente oggi sulla fondovalle Palermo-Sciacca all’altezza di Roccamena, nei pressi della curva del “pecoraro”. Due auto, una Jeep e una Punto, si sono scontrate frontalmente in corrispondenza della curva, causando il blocco temporaneo della circolazione e diversi feriti.

L’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è avvenuto sulla strada statale SS624, arteria fondamentale per i collegamenti tra il capoluogo siciliano e la costa sud-occidentale dell’isola. Ad entrare in collisione, secondo una prima ricostruzione, sono state una Jeep Renegade che procedeva in direzione Sciacca e una Fiat Punto che viaggiava nel senso opposto verso Palermo.

I feriti soccorsi dal 118

L’impatto frontale è stato violento, con entrambi i mezzi che hanno riportato gravi danni nella parte anteriore. Immediato l’allarme al 118 e l’arrivo dei soccorsi sul luogo dello schianto: due ambulanze con personale sanitario hanno prestato i primi soccorsi ai feriti, che sono stati poi trasportati negli ospedali più vicini.

Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati e gestito la viabilità nel tratto della Palermo-Sciacca dove si è verificato lo scontro frontale. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli, con pesanti ripercussioni sul traffico.

Non si conoscono ancora le condizioni dei feriti trasportati negli ospedali di zona dopo lo scontro. I rilievi da parte delle forze dell’ordine chiariranno la dinamica e le responsabilità dello scontro frontale avvenuto lungo la SS624 Palermo-Sciacca, in un tratto già tristemente noto per la sua pericolosità.