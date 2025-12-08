Incidente sulla Palermo-Sciacca all’altezza del Pagliarelli: scontro tra tre auto, grave 43enne

Un grave incidente stradale ha paralizzato la viabilità nel tardo pomeriggio di oggi lungo lo scorrimento veloce Palermo-Sciacca (SS 624), trasformando la vigilia dell’Immacolata in un momento di paura e apprensione. Il sinistro è avvenuto all’altezza del carcere Pagliarelli, coinvolgendo tre autovetture in una carambola che ha bloccato completamente la circolazione in entrambi i sensi di marcia.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora al vaglio degli inquirenti, due veicoli si sono scontrati frontalmente con estrema violenza. Una terza auto, sopraggiunta poco dopo, non è riuscita a frenare in tempo, finendo per tamponare i mezzi già incidentato. Il bilancio dello scontro è di due feriti. Ad avere la peggio è stato un uomo di 43 anni, rimasto incastrato tra le lamiere contorte del proprio abitacolo. Per estrarlo è stato necessario un intervento complesso, seguito dalla corsa disperata delle ambulanze del 118 verso l’Ospedale Civico di Palermo. L’uomo è arrivato al pronto soccorso in codice rosso e le sue condizioni sono attualmente giudicate critiche, con prognosi riservata. Anche il conducente della seconda vettura ha riportato lesioni ed è stato ospedalizzato, sebbene le sue condizioni destino meno preoccupazione.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: la carreggiata, invasa dai detriti e dai mezzi distrutti, è rimasta impraticabile per ore. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Municipale per effettuare i rilievi necessari a stabilire le responsabilità e per deviare il flusso veicolare, nel tentativo di alleggerire l’ingorgo chilometrico creatosi su una delle arterie più trafficate in uscita dal capoluogo siciliano.