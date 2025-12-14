Incidente sulla Palermo-Sciacca: scontro frontale e auto avvolta dalle fiamme, ci sono feriti

Attimi di terrore lungo lo scorrimento veloce Palermo-Sciacca. Un violento incidente stradale ha paralizzato la circolazione all’imbocco della statale 624, nel tratto immediatamente successivo allo svincolo di via Ernesto Basile, in direzione dell’entroterra.

La dinamica, ancora al vaglio delle forze dell’ordine giunte sul posto, ha visto protagoniste due autovetture coinvolte in un drammatico scontro frontale. La collisione è stata talmente violenta che uno dei due mezzi, dopo una carambola, ha finito la sua corsa schiantandosi contro il guardrail laterale per poi prendere fuoco. Le fiamme hanno avvolto rapidamente il veicolo, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Il bilancio provvisorio è di tre persone ferite, soccorse dai sanitari del 118 accorsi con diverse ambulanze. Al momento non si conoscono le generalità degli occupanti né la gravità delle lesioni riportate.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: per consentire le operazioni di spegnimento del rogo, i soccorsi ai feriti e i rilievi di rito, il tratto stradale è stato chiuso al traffico.