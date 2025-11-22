Tragedia sulla Palermo-Sciacca: terribile scontro tra tre auto, un morto e 6 feriti

Nuovo tragico sinistro mortale lungo la Palermo-Sciacca, nei pressi del chilometro 44, vicino all’uscita per Camporeale. Una persona è morta.

Sono tre le vetture rimaste coinvolte nel violento impatto. Stando a una prima dinamica, un mezzo che viaggiava verso Sciacca avrebbe invaso la corsia opposta, colpendo in pieno una Peugeot e una Fiat 500 dirette a Palermo.

Si registrano anche 6 feriti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso e varie ambulanze del 118. Segnalate pesanti ripercussioni sul traffico.

La nota dell’Anas

A seguito di incidente, al km 46,500 nel comune di Monreale, il traffico è temporaneamente bloccato lungo la strada statale 624 “Palermo- Sciacca” in direzione dell’innesto SS 115 presso Sciacca

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti 3 veicoli a seguito di uno scontro frontale e si registrano 6 feriti e una persona deceduta.

Sul posto personale il personale del 11 e i Vigili del Fuoco per i soccorsi, le squadre Anas e i Carabinieri di Corleone per la gestione della viabilità e consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.

In aggiornamento