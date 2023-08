Diletta Leotta è mamma, è nata la figlia Aria nel giorno del suo compleanno

Fiocco rosa per Diletta Leotta: è nata la figlia Aria. La conduttrice Diletta Leotta è diventata mamma.

La piccola Aria è nata nel giorno del compleanno della mamma

Fiocco rosa in casa Leotta-Karius. Questa mattina, 16 agosto, alle ore 8.47 è nata la piccola Aria, primogenita della conduttrice Diletta Leotta e del portiere Loris Karius. L’annuncio è arrivato direttamente dai neo genitori, che hanno pubblicato sui social alcuni teneri scatti in cui mostrano per la prima volta la bambina.

Il nome scelto dopo aver guardato la bimba negli occhi

“Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”, ha scritto la Leotta nel post in cui rivela anche il nome scelto per la figlia. Un nome decisamente particolare, che la conduttrice ha voluto tenere segreto fino alla nascita: “Prima voglio guardarla negli occhi. Ho deciso di fare così. Di seguire l’istinto”, aveva dichiarato in una recente intervista.

Aria è nata alle 8.47 di oggi, 16 agosto 2022, giorno in cui la madre Diletta Leotta compie 32 anni. Un parto programmato, dunque, per far coincidere questo evento speciale con il compleanno della conduttrice siciliana. La piccola è frutto dell’amore tra la Leotta e il portiere del Newcastle Loris Karius, con cui fa coppia fissa ormai da più di un anno.

L’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso marzo, quando la coppia aveva diffuso un video in cui si intravedeva il pancione della conduttrice. Da lì, Diletta aveva condiviso coi follower alcuni momenti speciali della dolce attesa, dall’ecografia ai preparativi per l’arrivo della bimba. Fino ad oggi, quando ha potuto finalmente stringere tra le braccia la sua Aria.

Diletta Leotta mamma: la nuova avventura è iniziata

Un nome insolito ma ricco di significato, che racchiude tutte le emozioni e le speranze per questo nuovo capitolo della vita di Diletta Leotta, pronta a diventare mamma pur restando un volto di punta del giornalismo sportivo italiano. La nascita di Aria segna l’inizio di una nuova avventura per la conduttrice e il compagno Karius, che hanno accolto con immensa gioia l’arrivo della loro prima figlia.