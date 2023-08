Orrore in Sicilia, bimbo di 3 anni muore annegato in piscina gonfiabile

Una terribile tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi nel comune siciliano di Santa Venerina, in provincia di Catania.

Bimbo di 3 anni muore in piscina gonfiabile

Un bambino di soli 3 anni, di nome Samuele, è morto annegato nella piscina gonfiabile allestita nel giardino di casa.

La tragedia a Santa Venerina

Il dramma si è verificato in un’abitazione del centro cittadino di Santa Venerina, poco dopo le 17. Il piccolo si trovava nella piscina, con pochi centimetri d’acqua sul fondo, insieme a un’amichetta. La nonna materna era in casa, in cucina, a pochi metri di distanza.

Il piccolo era con un’amichetta

Quando la donna si è accorta di quanto stava accadendo ed è corsa in giardino, per il nipotino era ormai troppo tardi. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei medici del 118, giunti immediatamente sul posto. Per il bimbo non c’è stato nulla da fare.

Sconvolta l’intera comunità di Santa Venerina, 8mila abitanti alle pendici dell’Etna. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. La Procura di Catania ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia.

La nonna del piccolo è indagata per omicidio colposo, atto dovuto per poter effettuare tutti gli accertamenti necessari. Una famiglia distrutta dal dolore, una comunità sotto shock per la morte assurda del piccolo Samuele. Una tragedia che lascia attoniti e pone interrogativi su eventuali mancanze nella vigilanza del bambino.