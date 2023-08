Incidente mortale a Palermo, perde la vita un motociclista

Un terribile incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Palermo, precisamente in via dell’Arancio nella borgata di Sferracavallo. A perdere la vita un uomo di 45 anni, che viaggiava a bordo della sua moto.

Secondo una prima ricostruzione, si è verificato un violento impatto tra la motocicletta condotta dalla vittima e un’automobile. L’urto è stato tale da non lasciare scampo al centauro 45enne.

Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale di Palermo che hanno effettuato i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente.

Il tratto di strada teatro dell’impatto mortale è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti del caso.

La notizia si è rapidamente diffusa gettando nello sconforto l’intera comunità di Sferracavallo, come testimoniano anche i messaggi apparsi sui social network. “È successo adesso ciò che abbiamo sempre temuto. Un signore ha perso la vita in un incidente stradale all’angolo con via Arancio!”, scrive un utente su Facebook.