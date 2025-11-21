Incidente mortale a Pantelleria, moto contro camion: perde la vita a 34 anni Giuseppe Belvisi

Ancora una giovane vita spezzata lungo le strade siciliane. L’incidente mortale questa volta è avvenuto a Pantelleria. Giuseppe Belvisi, 34 anni, sposato e padre di due bambini – una bimba di 10 anni e un maschietto di 5 – ha perso la vita in un tragico sinistro verificatosi verso le 18:30 lungo la strada comunale che congiunge la contrada di Scauri a Rekale.

È uno dei pochi tratti rettilinei dell’isola, un segmento in leggera ascesa. Eppure è proprio lì che il destino si è accanito nuovamente.

La dinamica: due ipotesi al vaglio

Stando a una prima ricostruzione riportata da Pantelleria Internet, Belvisi – che viaggiava in sella alla sua moto – si sarebbe scontrato con un camion in sosta a bordo strada, impegnato nelle operazioni di scarico merce. L’impatto, estremamente violento, è stato fatale.

Una diversa versione, emersa sempre nelle ore immediatamente successive all’accaduto, riferisce invece di un sorpasso: il giovane avrebbe superato un’autovettura, perdendo il controllo del veicolo e finendo contro il mezzo pesante condotto da un 38enne. Nessuna delle due piste è stata ancora scartata.

Sul luogo della tragedia sono giunti i Carabinieri, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per chiarire la dinamica con esattezza. I sanitari del 118 sono accorsi tempestivamente, ma per il 34enne non c’è stato nulla da fare.

La notizia della scomparsa di Giuseppe Belvisi ha fatto rapidamente il giro di Pantelleria, gettando l’intera comunità isolana nello sconforto. Il dramma colpisce una famiglia giovane, che ora rimane segnata da un dolore incommensurabile.

Il nome della vittima era conosciuto e benvoluto da tutti. I messaggi di cordoglio e incredulità si susseguono, poiché perdere un ragazzo nel fiore degli anni, papà di due figli piccoli, è un trauma che riapre ogni ferita.