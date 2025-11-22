Incidente mortale sulla A18: auto si ribalta, perde la vita una donna

Un tragico incidente ha macchiato di sangue la serata sull’autostrada A18 Messina-Catania. Intorno alle 19:15, nel tratto compreso all’altezza di Roccalumera in direzione del capoluogo peloritano, si è consumato un dramma che è costato la vita a una donna di 54 anni. La vittima, N.T., cittadina di nazionalità russa, era alla guida di un’autovettura su cui viaggiava insieme al compagno, il 61enne messinese G.M. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Stradale di Giardini Naxos, si sarebbe trattato di un incidente autonomo: la conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo.

L’auto è andata a schiantarsi violentemente contro le barriere laterali per poi ribaltarsi e concludere la sua corsa, ormai distrutta, sulla corsia di emergenza.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono giunte a sirene spiegate due ambulanze del 118, partite dalle postazioni di Santa Teresa di Riva e Taormina, supportate dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Letojanni per estrarre gli occupanti dalle lamiere. Purtroppo, per la 54enne ogni tentativo di rianimazione è risultato vano: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il compagno della vittima, seduto sul lato passeggero, è sopravvissuto all’impatto ma ha riportato una profonda ferita alla gamba destra. Stabilizzato sul posto, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Messina; fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti della Polstrada sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e capire cosa abbia causato la perdita di controllo fatale.