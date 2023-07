Incendo devasta una concessionaria a Isola delle Femmine

Paura questa mattina sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo a causa di un vasto incendio che ha colpito la concessionaria Nuova Sport Car tra Isola delle Femmine e Capaci.

Una densa nube di fumo nero ha completamente invaso l’autostrada, costringendo alla chiusura di un tratto di carreggiata in entrambe le direzioni per circa un’ora. Chiusi gli svincoli di Capaci e Tommaso Natale per consentire le operazioni di spegnimento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo alla concessionaria, mentre il traffico veniva deviato a Carini creando lunghe code. Solo alle 10.35 la situazione è tornata alla normalità con la riapertura dell’autostrada e la ripresa della circolazione.

L’incendio che ha gravemente danneggiato la Nuova Sport Car è stato domato dai pompieri che ora mantengono sotto controllo l’area per scongiurare eventuali focolai. Un episodio che ha paralizzato la viabilità in un punto nevralgico per i collegamenti tra Palermo e l’aeroporto di Punta Raisi.