Atterra a Terrasini la mongolfiera internazionale di RE/MAX Master Home

Dopo Bagheria e Palermo, RE/MAX Master Home inaugura, lunedì 3 Luglio, la sua terza sede operativa in Via Partinico a Terrasini.

Quando si parla di RE/MAX parliamo del gruppo immobiliare numero 1 al mondo, marchio riconosciuto a livello mondiale e tra i primi 20 nei marchi di franchising, con una storia di prestigiosi riconoscimenti internazionali e nazionali.

Il gruppo nasce nel 1973 a Denver (USA) da un’idea dell’allora 27enne Dave Linger. La sua visione era quella che gli agenti immobiliari potessero condividere i costi dell’ufficio in un unico grande ufficio che potesse accoglierli tutti proprio come gli attuali uffici di professionisti associati.

A differenza dei competitor, ogni agenzia RE/MAX è autonoma ed indipendente ed ogni consulente immobiliare opera come lavoratore autonomo; un nuovo modo di fare agenzia nel terzo millennio che cambia e ha già cambiato il modo di comprare e vendere proprietà immobiliari in tutto il mondo.

L’idea di RE/MAX Master Home nasce nel 2020, da due imprenditori, amici da una vita, che insieme uniscono le loro competenze ed esperienze: Gianfranco Di Cristina, già agente immobiliare dal 2002, e Angelo Tripoli, imprenditore edile da più generazioni, credono sin da subito in una chiara Vision e nella loro Mission, diventare la più grande e numerosa agenzia di consulenti associati altamente qualificati.

In poco meno di due anni dall’apertura della prima agenzia di Bagheria, la loro città natale, aprono la seconda sede nell’asse principale della città di Palermo, via della Libertà, ed è un rapido successo di agenti immobiliari e fuori settore che si uniscono al gruppo affidandosi ad un marchio forte e consolidato.

I clienti che si affidano ad un professionista RE/MAX Master Home possono contare su un’ unico referente che, collaborando sia con consulenti della rete RE/MAX che con altre agenzie che non fanno parte del network, aumentano in modo esponenziale il numero dei potenziali clienti interessati all’acquisto di un immobile, riducendo così i tempi di vendita. Inoltre ogni consulente opera senza vincoli di zona.

“La scelta di aprire una terza sede di agenzia a Terrasini – sostiene il broker Gianfranco Di Cristina – nasce da diverse esperienze di vendita già avute nel territorio ed un sempre più interessamento da parte di clientela straniera che si rivolge a noi per investire sui territori della costa siciliana come quella di Terrasini. Ci è sembrato così che creare una nuova sede, sia per la clientela locale che per quella straniera in un territorio così ambito e ricercato nelle compravendite, fosse essenziale”.

Perché sempre più clienti si rivolgono a RE/MAX Master Home? “Il momento della compravendita è sempre un processo lungo e delicato che scatena negli attori protagonisti, venditore ed acquirente, momenti emotivi diversi; il ruolo dei nostri agenti immobiliari è quello di facilitare questo processo garantendo ai clienti uno scambio di informazioni fluido tra chi compra e chi vende ed un servizio basato sulle più innovative tecnologie e azioni di marketing che rappresentano senz’altro un binomio vincente”.

Il taglio del nastro della nuova sede di RE/MAX Master Home avverrà lunedì 3 Luglio alle ore 16:30 in via Partinico, 19. Ospite d’onore sarà il sindaco della cittadina di Terrasini, Dott. Giosuè Maniaci.