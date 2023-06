Palermo lite tra vicini finisce nel sangue: accoltellato un 49enne

PALERMO – Un uomo di 46 anni, M.M., è stato arrestato ieri pomeriggio dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio per aver accoltellato un 49enne in largo Castelbuono, a Borgo Nuovo. La vittima, ricoverata in coma farmacologico e sottoposta a intervento chirurgico a Villa Sofia, avrebbe avuto una discussione con l’indagato per questioni legate a un cane, rubato o regalato.

Secondo una prima ricostruzione, i due vicini avrebbero litigato per un cane che la vittima avrebbe rubato all’arrestato, almeno stando a quanto riferito da quest’ultimo. Dalle parole sarebbero passati rapidamente ai fatti, affrontandosi prima a colpi di spranghe e zappe e poi, dopo essersi momentaneamente allontanati, tornando armati di altri oggetti. Nel corso della colluttazione, il 49enne sarebbe riuscito a buttare a terra l’altro e avrebbe iniziato a stringergli le mani al collo. A quel punto il 46enne avrebbe estratto un coltello e colpito l’altro più volte, almeno quattro secondo i primi accertamenti, tra schiena e petto.

L’intervento della polizia, giunta sul posto dopo la segnalazione di alcuni residenti che hanno assistito alla scena, ha evitato il peggio. Gli agenti hanno disarmato e arrestato l’aggressore, sequestrando un coltello sporco di sangue. Sono in corso indagini, anche con il supporto della Scientifica, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’area teatro della violenza non è coperta da telecamere e saranno dunque fondamentali le testimonianze di chi ha visto la lite degenerare in un tentato omicidio.