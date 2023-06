Scomparsa dopo il concerto di Vasco Rossi a Palermo, ritrovata Mariangela

Palermo – Dopo ore di angoscia e preoccupazione per la scomparsa di Mariangela Palazzolo, la donna è stata finalmente ritrovata. Mariangela, residente ad Alcamo, era partita il 22 giugno in autobus per assistere al concerto del celebre cantante italiano Vasco Rossi a Palermo, ma non aveva fatto rientro a casa al termine dell’evento.

I familiari di Mariangela, allarmati dalla sua assenza, hanno lanciato un appello sui social media per chiedere aiuto nella ricerca della donna. Il fratello, Roberto Palazzolo, ha condiviso un messaggio sulla sua pagina Facebook: “Aiutateci a trovare mia sorella Mariangela. È partita ieri in bus da Alcamo per andare al concerto di Vasco Rossi a Palermo. E non ha fatto rientro”.

A destare tanta preoccupazione per i familiari della donna il fatto che era stato trovato il suo zaino con all’interno il suo cellulare e quindi la donna era del tutto irreperibile. Fortunatamente la storia è a lieto fine.

Il post ha ricevuto centinaia di condivisioni e commenti, con molti utenti che si sono uniti alla ricerca, fornendo informazioni e offrendo il loro sostegno. La comunità locale e le forze dell’ordine si sono mobilitate per cercare di rintracciare Mariangela e riportarla a casa sana e salva.

Fortunatamente, dopo ore di ricerca intensiva, la donna è stata ritrovata. I dettagli sulle circostanze del ritrovamento non sono stati resi noti, ma i familiari hanno confermato che Mariangela è stata ritrovata.