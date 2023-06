Tragedia nelle campagne siciliane, muore 41enne schiacciato da trattore

In Sicilia si continuano a piangere morti sul lavoro: ancora una tragedia è avvenuta oggi. Un drammatico incidente sul lavoro è costato la vita a Isidoro Novara, 41 anni di Erice, dipendente di un’azienda agricola di Buseto Palizzolo, nel Trapanese. L’uomo è rimasto vittima di un terribile schiacciamento sotto un piccolo trattore cingolato che stava utilizzando per lavori in un terreno agricolo nel primo pomeriggio di oggi.

L’incidente e la morte di Isidoro Novara

Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per il povero Isidoro Novara non c’è stato nulla da fare. Inutile l’arrivo di un elicottero del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Un’altra giovane vita spezzata, un’altra tragedia consumatasi in un ambiente di lavoro.

Le indagini e la piaga sociale delle morti sul lavoro

Ora spetterà alle forze dell’ordine ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto di tutte le norme di sicurezza. Resta il fatto che nessuna indagine potrà lenire il dolore di una famiglia distrutta, nessun risarcimento potrà riportare un padre ai suoi figli. L’ennesima tragedia di una lunga scia di sangue che macchia le pagine di cronaca nera della nostra regione, una piaga sociale che non sembra trovare soluzione.