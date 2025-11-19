Cronaca

Tragedia nelle campagne: il trattore si ribalta, muore un uomo

Tragico incidente sul lavoro in Sicilia. Un agricoltore di 62 anni ha trovato la morte schiacciato dal proprio trattore. Sebbene il veicolo fosse dotato di cabina, il sessantaduenne è rimasto intrappolato tra le lamiere del mezzo agricolo ed è deceduto istantaneamente mentre stava operando in contrada Cinquanta.

Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

