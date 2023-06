Grave incidente tra Misilmeri e Bolognetta, si schiantano furgone e auto

Un altro grave incidente è avvenuto lungo la strada statale 121 Palermo Agrigento tra Misilmeri e Bolognetta, un mezzo pesante e un’automobile si sono scontrate frontalmente in un incidente stradale dall’impatto violentissimo.

Sulla statale 121 “Catanese” il traffico è provvisoriamente bloccato in avvicinamento al km 241,400, in territorio comunale di Bolognetta (PA). Lo comunica l’Anas.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente. L’incidente avrebbe provocato feriti.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità – provvisoriamente deviato sulla strada provinciale sp 77 tra gli svincoli di Bolognetta e Misilmeri – e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Articolo in aggiornamento