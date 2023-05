Tragedia sul lavoro in Sicilia: operaio muore schiacciato da una macchina

La giornata di oggi si è trasformata in un incubo per l’azienda metalmeccanica di contrada Targia, all’ingresso nord di Siracusa, dove un operaio ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro. La vittima è stata schiacciata da una macchina, in circostanze ancora da chiarire, ma che gli inquirenti stanno attualmente esaminando.

Che cosa è successo nell’azienda metalmeccanica di Siracusa?

Sembra che l’operaio sia stato colpito da una macchina in movimento, subendo gravi lesioni che gli hanno causato la morte. Gli agenti di polizia sono sul posto per indagare sulla dinamica dell’incidente, ma al momento non sono ancora in grado di fornire una ricostruzione dettagliata.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sulla vicenda e ha disposto l’ispezione cadaverica da parte del medico legale. La gravità dell’incidente ha già scatenato una serie di interrogativi circa le eventuali responsabilità dell’azienda e delle persone coinvolte.