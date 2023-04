A Misilmeri Cucine da incubo con lo chef Cannavacciuolo, oggi la puntata

A Misilmeri Cucine da incubo con Antonino Cannavacciuolo, celebre chef italiano con ben sette stelle Michelin. Il celebre cuoco si è recato in Sicilia per aiutare i gestori e il personale del ristorante “Al Veliero” di Misilmeri, comune della città metropolitana di Palermo. La nuova avventura culinaria del noto show televisivo “Cucine da incubo” andrà in onda in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW oggi, domenica 16 aprile.

Misilmeri è un comune di poco meno di trentamila abitanti ubicato a breve distanza dal capoluogo siciliano e racchiude in sé la ricchezza dell’agricoltura e della campagna unita alla bellezza del mare. “Al Veliero”, il ristorante in questione, aveva aperto oltre vent’anni fa con l’intenzione di proporre una cucina che rispecchiasse le tradizioni locali, ma qualcosa non funziona più per il meglio. Il compito affidato ad Antonino Cannavacciuolo è quello di mettere in ordine la gestione familiare del locale, cercando di trovare un equilibrio tra sala e cucina. Il celebre chef, dotato anche di grandi capacità imprenditoriali, dovrà fare leva sulle sue competenze ed esperienze per cercare di risolvere le difficoltà riscontrate nel locale.

“Cucine da incubo” è uno show prodotto da Endemol Shine Italy e va in onda ogni domenica alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Antonino Cannavacciuolo si impegna a risollevare le sorti di ristoranti di tutta Italia, in cui la cattiva gestione rischia di portare le strutture alla chiusura.

Il celebre chef proverà in prima persona il menù tipico offerto da “Al Veliero” e valuterà sia il cibo che il servizio, osservando con attenzione lo staff al lavoro. In base ai problemi emersi, darà la sua consulenza e fornirà consigli per un nuovo menù. Il locale sarà sottoposto a una ristrutturazione completa, al fine di renderlo più accogliente e funzionale, creando un’atmosfera diversa rispetto al passato e finalmente a misura di cliente. Dopo questi interventi, il personale sarà pronto a ricominciare con la forza dei consigli ricevuti dal celebre chef e la consapevolezza degli errori passati.

La missione di Antonino Cannavacciuolo presso “Al Veliero” promette di essere una delle sfide più complesse dello show televisivo “Cucine da incubo”, ma nonostante tutto il celebre chef è pronto ad affrontarla con determinazione e passione.