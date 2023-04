Madre si butta dal balcone con figlio in braccio, lei muore, salvo il piccolo

Tragedia a Celano, nel rione di Santa Maria in provincia dell’Aquila dove una mamma di 35 anni, Gemma Paris, è precipitata dalla finestra di casa sua con in braccio il figlio di 5 anni. La donna è morta sul colpo, mentre il piccolo si è salvato. Non sono ancora certe le dinamiche di quanto accaduto, ma secondo le prime ricostruzioni la madre si sarebbe gettata giù attorno alle 8 di questa mattina, 1 aprile.

Sul luogo della tragedia è arrivato il personale medico del 118 e un elicottero che ha trasportato d’urgenza il bambino all’ospedale San Salvatore de L’Aquila, dove è ricoverato in gravi condizioni. «Una tragedia. Aveva la stessa età di mia moglie, la conoscevo benissimo e anche i suoi genitori, siamo sconvolti», ha dichiarato il sindaco di Celano Settimio Santilli. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi sul posto nel tentativo di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Ieri, sempre a L’Aquila, un uomo ha ucciso moglie e i due figli e poi si è suicidato: è accaduto in una villetta a Tempera, frazione dell’Aquila. L’omicida è il medico aquilano Carlo Vicentini, primario di urologia all’ospedale di Teramo, in pensione da un mese. L’uomo avrebbe usato una pistola regolarmente denunciata per uccidere il figlio Massimo, di 43 anni, disabile e attaccato ad un respiratore, la seconda figlia Alessandra, di 36 anni, e la moglie.