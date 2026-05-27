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Fiera Campionaria del Mediterraneo, boom di visitatori nella prima settimana

di Redazione Web
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Palermo – Incremento di visitatori del 20 per cento nella prima settimana della Fiera Campionaria a Palermo, rispetto all’anno scorso. Migliaia i visitatori che hanno già fatto ingresso nella Campionaria, inaugurata il 23 maggio. Tra i viali della Fiera e all’interno dei padiglioni, casalinghi, complementi di arredo, attrezzi per il giardino, concessionarie di auto, macchine da lavoro, abbigliamento, oggettistica, artigianato locale ed etnico, giochi per bambini. Nella Campionaria 2026 non manca nulla.

Affollati l’Area Food e il grande Luna park, con nuove attrazioni. Ogni sera sul palco uno spettacolo diverso, con la direzione artistica di Sasà Taibi. Rta racconta i momenti più significativi in Fiera, ogni giorno in diretta radio-tv.

“Vedo con grande piacere e soddisfazione che questo evento cresce ogni anno – commenta l’assessore comunale alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti – riqualificando nuovi spazi, facendo interventi di manutenzione, riempiendolo di contenuti, di aziende e di vitalità. Stiamo continuando a lavorare su input del sindaco in sinergia con la Regione sul nuovo polo fieristico dove impiegare diversi finanziamenti regionali ed extracomunali”.

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