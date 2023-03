Tragedia a Monreale: trovato morto un uomo di 39 anni

Tragedia a Monreale dove è morto un ragazzo di 39 anni. Questa mattina i Vigili del Fuoco e l’ambulanza del 118 sono intervenuti in via Antonio Veneziano a Monreale per il ritrovamento di un giovane senza vita. Si tratta di Misan, un ragazzo di origini indiane, di 39 anni, che era solito vendere merce nei pressi di via Torres, a Monreale, nelle vicinanze del parcheggio comunale.

Secondo le prime informazioni, la causa del decesso sarebbe da attribuire ad un infarto fulminante. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Monreale, intervenuti subito dopo la scoperta della tragedia. Inutile l’intervento dei soccorritori del 118 visto che il giovane era già privo di vita una volta giunti.

Sul luogo della tragedia è intervenuto anche il medico legale per stabilire le cause precise del decesso. Tutti i familiari si sono radunati attorno alla famiglia del defunto, colpita da questo inaspettato lutto.

L’uomo lascia la moglie e un figlio. La comunità di Monreale è profondamente scossa per la perdita di questo giovane uomo che aveva una vita davanti a sé.