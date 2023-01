Palermo, il punto sul campionato dei rosanero

Dopo anni ed anni trascorsi nel baratro, il Palermo è sempre più vicino a tornare tra i grandi. I rosanero, infatti, nella scorsa stagione sono riusciti ad ottenere la promozione e a conquistare la Serie B. L’obiettivo stagionale è quello di mantenerla, il sogno, molto probabilmente irrealizzabile, anche se secondo le quote sulle partite di Serie B rientrava tra le favorite per la promozione, era quello di compiere l’impresa e di raggiungere dopo un solo anno il palcoscenico più importante del calcio italiano: la Serie A. La squadra di Eugenio Corini attualmente si trova appena sopra alla zona play-out, piuttosto distante, invece, da quella play-off. Mentre i numeri in trasferta sono senza ombra di dubbio da retrocessione assicurata, quelli registrati in casa, al Renzo Barbera, stanno tenendo in vita il Palermo, che di fronte al proprio pubblico difficilmente sbaglia.

Tolte le due ultime uscite interne, in cui sono arrivati una sconfitta per 1-0 contro il Venezia ed un pareggio a reti bianche contro il Como, i rosanero, nel resto delle sfide disputate in casa, sono riusciti a conquistare ben 11 punti su 15 disponibili, ottenendo anche delle vittorie piuttosto prestigiose. Tra queste, ad esempio, rientrano quelle maturate contro il Genoa e contro il Parma, oltre a quella conquistata contro il Perugia. Nessuna delle tre compagini appena citate, inoltre, è riuscita ad andare a segno al Renzo Barbera. Gli altri due punti sono stati raccolti grazie ai pareggi contro il Pisa e contro il Cittadella, mentre le altre due sconfitte sono state quelle di misura maturate contro l’Ascoli e il Sudtirol. Insomma, se il Palermo giocasse solamente in casa il proprio campionato, sarebbe in piena zona play-off e di conseguenza in piena corsa per la promozione.

Ad oggi, solamente cinque squadre hanno dei numeri migliori tra le mura amiche: parliamo di Frosinone, Brescia, Parma, Ternana e Reggina. Tutte e cinque le squadre appena menzionate, infatti, si trovano sopra ai rosanero in classifica. In trasferta, però, i dati fanno rabbrividire i tifosi palermitani. Le ultime due uscite esterne in realtà si sono rivelate essere piuttosto positive, prima con la vittoria ai danni del Benevento e poi con il pareggio maturato in casa della SPAL da ottobre guidata di Daniele De Rossi. Prima del successo contro i campani, tuttavia, l’unica vittoria registrata lontano dal Renzo Barbera era stata il 2-0 contro il Modena. Nei restanti 5 incontri, sono arrivate 4 sconfitte ed 1 pareggio.

Un rendimento peggiore fino a questo momento ce l’ha avuto solo il Como, mentre hanno avuto un rendimento molto simile Modena e Cosenza, con la prima appena fuori dalla zona play-out e con la seconda in zona retrocessione. Anche la media dei gol subiti preoccupa i tifosi del Palermo e l’allenatore Corini, che non riesce a rendere la squadra solida e compatta così come lo è in casa. I rosanero, infatti, subiscono circa due gol a partita, troppi per una squadra che vuole perlomeno mantenere la divisione. Se il Palermo giocasse solamente in trasferta, non sarebbe di certo al di sopra della zona play-out. Tuttavia, il rendimento in casa e le ultime due uscite in trasferta fanno ben sperare i tifosi del Palermo, che possono perlomeno sognare di restare un altro anno in Serie B, per poi puntare l’anno prossimo con più forza e più consapevolezza alla Serie A.