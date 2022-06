Chiara Ferragni condurrà Sanremo 2023 a fianco di Amadeus

Chiara Ferragni condurrà il 73esimo Festival di Sanremo affiancando Amadeus. La notizia è stata data durante l’edizione serale del Tg1.

La Ferragni Co-conduttrice durante la prima serata del Festival della Canzone Italiana e la serata della finalissima. “Ufficializziamo la più grande imprenditrice digitale a Sanremo”, ha detto il conduttore.

Un grande in bocca al lupo a te per il tuo esordio e sono contento di fare quest’annuncio. A giugno, grazie alla Rai, avendo avuto mandato a marzo, ho avuto modo di lavorare già sul regolamento, sto ascoltando le canzoni e posso già fare un primo annuncio. Da oggi comincia ufficialmente il gemellaggio Sanremo-Tg1. E allora sono in grado di dirvi chi sarà la co-conduttrice, la prima sera e l’ultima sera: apre e chiude il Festival di Sanremo, Chiara Ferragni.