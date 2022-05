San Giuseppe Jato piange Rosario “Nek”, se ne va a 37 anni

San Giuseppe Jato nel dolore per la prematura scomparsa di un giovane concittadino. Rosario se ne va a 37 anni dopo aver lottato contro una malattia. Una notizia improvvisa nella città in provincia di Palermo data sui social dagli amici e dai parenti che hanno pubblicato numerose foto e ricordi.

Lascia moglie e figli il 37enne conosciuto sia a San Giuseppe Jato, sia nella vicina San Cipirello. Dagli amici è conosciuto come Nek e viene descritto come una persona amata per il suo sorriso, la sua cordialità e il suo animo buono.

