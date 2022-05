Chiara Ferragni dichiara amore eterno alla Sicilia e visita la Valle dei Templi

Continua il viaggio in Sicilia di Chiara Ferragni, l’influencer più in voga del momento che conta su Instagram 28 milioni di followers.

La celebre imprenditrice digitale, richiestissima nel mondo della moda e delle pubblicità, si è concessa una breve pausa per ammirare le bellezze sicule e per distrarsi un po’ dagli impegni che l’hanno portata in Sicilia. L’ha fatto visitando al tramonto i bellissimi templi di Agrigento.

