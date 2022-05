Sei maestre d’asilo violente a processo nel Palermitano, “Ti spacco la testa”

Avrebbero maltrattato i piccoli alunni di un asilo di Collesano, in provincia di Palermo. Il gup di Termini Imerese, Valeria Gioeli, ha rinviato a giudizio cinque maestre. Le insegnanti erano in servizio presso l’asilo di Collesano e sono accusate di aver maltrattato alunni tra i 3 e i 6 anni.

Secondo quanto sostenuto dai Pm, i piccoli sarebbero stati schiaffeggiati, o presi per i capelli o lasciati per ore con la faccia rivolta verso il muro. Una sesta insegnante ha scelto il rito abbreviato che proseguirà davanti allo stesso giudice in queste settimane.

