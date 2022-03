Tra le cascate più belle d’Italia, le Due Rocche di Corleone aprono ai visitatori

Per qualcuno sono tra le cascate più belle d’Italia, sono le cascate delle Due Rocche di Corleone. Il Fai, Fondo Ambiente Italiano, apre le sue porte grazie alle giornate Fai di Primavera.

La cascata e i canyon delle Due Rocche di Corleone è il sito tra i più votati della campagna “Luoghi del cuore” in Sicilia ed il secondo in Italia come luogo d’acqua.

In occasione delle Giornate FAI di Primavera i visitatori potranno percorre il sentiero che conduce alla Cascata delle Due Rocche per proseguire verso il Canyon che accoglie le acque del Torrente Corleone, attraverso il percorso che costeggia il fianco della montagna. È possibile prenotare sul sito internet del Fai. La bellezza della cascata delle Due Rocche A Corleone, nel cuore dell’entroterra della provincia di Palermo, si trova la bellissima Cascata delle due Rocche, formata dal salto del fiume San Leonardo, un affluente del fiume Belice. Alta circa 4 metri, si trova a pochi passi dal centro storico in un contesto che per le sue caratteristiche morfologiche è chiamato Canyon e sul quale si possono ammirare anche i resti di un acquedotto forse di origine medievale. Ai piedi della cascata trovasi un mulino ad acqua. Il periodo nel quale la cascata dà il meglio di se sono i mesi da Gennaio ad Aprile, ma anche in autunno quando piove in maniera copiosa. Attorno al Canyon vi sono sentieri, non facili da percorrere, dai quali si ha una veduta piuttosto suggestiva. Una strada collega in salita al Convento del SS Salvatore, altro luogo suggestivo da visitare. Un unicum naturalistico e architettonico degno di una gita. Per approfondire: Corleone, un progetto per il rilancio delle Cascate delle Due Rocche A Corleone le cascate più belle d’Italia, riapre il tesoro naturalistico A Corleone le Cascate delle 2 Rocche elette tra le più belle d’Italia Corleone, città delle 100 chiese e delle Cascate tra le più belle d’Italia

Condividi